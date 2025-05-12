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Юран: российский тренер на месте Лички выиграл бы чемпионат для "Динамо"

Футбольный тренер Сергей Юран высказался о работе бывшего наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Меня впечатляет только результат. Он говорит сам за себя. В прошлом сезоне у "Динамо" были прекраснейшие шансы на чемпионство. Уверен, что если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для "Динамо", - приводит слова Юрана "СЭ".

Марцел Личка занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 22 июня 2023 года до 1 мая 2025 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России, отстав от победившего "Зенита" на одно очко.

После расставания с чешским специалистом столичный клуб временно исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона назначил Ролана Гусева. На данный момент "Динамо" после 28-го тура РПЛ с 53 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

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