"Меня впечатляет только результат. Он говорит сам за себя. В прошлом сезоне у "Динамо" были прекраснейшие шансы на чемпионство. Уверен, что если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для "Динамо", - приводит слова Юрана "СЭ".
Марцел Личка занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 22 июня 2023 года до 1 мая 2025 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России, отстав от победившего "Зенита" на одно очко.
После расставания с чешским специалистом столичный клуб временно исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона назначил Ролана Гусева. На данный момент "Динамо" после 28-го тура РПЛ с 53 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.
Юран: российский тренер на месте Лички выиграл бы чемпионат для "Динамо"
Футбольный тренер Сергей Юран высказался о работе бывшего наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва