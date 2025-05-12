"Нельзя сказать, что матч с "Динамо" был самым слабым для "Спартака" этой весной — мы видели игру с Махачкалой, которая была ещё смешнее. Наверное, "Спартак" провалил зимнюю подготовку. Станкович умеет давать эмоции команде. Футболисты выходят с эмоциями, но нет игры, потому что нет сил и они не успевают. Раньше успевали, а сейчас — нет", - приводит слова Шикунова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в прошедшее воскресенье, 11 мая, в гостях проводил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 со столичным "Динамо" и потерпел поражение со счётом 0:2.
После этой игры у красно-белых в активе осталось 51 очко, которое на данный момент позволяет занимать пятое место в турнирной таблице. Отставание команды Деяна Станковича от третьего места за два тура до завершения сезона составляет 4 очка. В двух последних матчах "Спартак" сыграет против самарских "Крыльев Советов" (в гостях) и подмосковных "Химок" (дома).
Шикунов назвал игру, которая для "Спартака" весной была ещё слабее, чем с московским "Динамо"
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о проигранном красно-белыми матче 28-го тура РПЛ с московским "Динамо" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"