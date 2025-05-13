«Мы общаемся с руководством «Локомотива» о продлении контракта. Что касается других клубов и их возможного интереса, то этот вопрос им сначала нужно решить с «Локомотивом», и если клуб получит предложение, которое ему было бы интересно, после мы уже будем что?то обсуждать. Но насколько я знаю, контактов с другими клубами по Сильянову у железнодорожников пока не было, поэтому мы спокойно работаем над продлением контракта, — заявил Кузьмичев «Матч ТВ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что железнодорожники планируют заключить новое соглашение с 24-летним футболистом.
В текущем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.
Агент Сильянова подтвердил переговоры с "Локомотивом" о новом контракте
Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев рассказал, что футболист и клуб находятся в стадии переговоров о новом контракте.
Фото: ФК "Локомотив"