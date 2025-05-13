Селюк: в прошлом году "Краснодар" не дал дорогу "Динамо" - сейчас москвичи должны вернуть должок

"Динамо" показывает хороший футбол, недавно обыграли "Спартак". К тому же, у бело-голубых с "Краснодаром" долг по прошлому году. Тут дело не в том, хватит ли у них яиц для победы. Ситуация такая, что в прошлом году "Краснодар" наоборот не дал дорогу "Динамо". Сейчас москвичи должны ответить и вернуть должок", — приводит слова Селюка Legalbet.
"Краснодар" и московское "Динамо" встретятся друг с другом на поле чёрно-зеленых 24 мая в рамках 30 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
После 28-го тура чемпионата России "Краснодар" имеет в своем активе 61 очко, с которым располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" на одно очко. "Динамо", в свою очередь, с 53-я очками занимает четвёртое место.