"Ростов" для "Спартака" – это всегда проблемный коллектив, поэтому я бы не загадывал, что красно-белые пройдут в финал Кубка России. В том матче, когда удалили Сутормина, судья просто беспредельничал, но в полуфинале кубкового турнира такого точно не будет – должна быть чистая игра, в которой победит сильнейший на поле. Конечно, спартаковцы хотят победить и поднять над головой трофей, чтобы исправиться за упущенное чемпионство, но далеко не факт, что им это удастся", – приводит слова Червиченко "Советский спорт".
Московский "Спартак" и футбольный клуб "Ростов" сыграют друг с другом в ближайший четверг, 15 мая, в рамках финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи, которая состоится на столичном стадионе "Лукойл Арена", запланировано на 20:00 по московскому времени.
Победитель данного матча выйдет в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники". Его соперником станет сильнейший по итогам двухматчевого противостояния между "Зенитом" и ЦСКА (после первого матча впереди петербургский клуб со счётом 2:0).
Червиченко - о матче "Спартака" и "Ростова" в Кубке: судейского беспредела точно не будет
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем финальном матче Пути Регионов Кубка России, в котором красно-белые дома сыграют против "Ростова".
Фото: ФК "Спартак"