В "Динамо" рассказали, с чем связана победа над "Спартаком" в 28 туре РПЛ

— К матчу со "Спартаком". Команда прервала неудачную серию матчей с красно-белыми. С чем это связываете?
— С работой тренерского штаба и настроем наших футболистов. Мы действительно очень давно не обыгрывали "Спартак". Эта серия неприлично сильно затянулась. Тренерский штаб ударными темпами работал всю эту неделю. Огромное спасибо тренерам, которые сделали ряд изменений в игре и зарядили команду на победу.
Московское "Динамо" 11 мая на своем поле в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 принимало столичный "Спартак" и одержал победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 53 очка и обогнали красно-белых в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на четвёртое место.
Напомним, 1 мая "Динамо" рассталось с главным тренером Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца текущего сезона был назначен Ролан Гусев.
Источник: "РБ Спорт"