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В "Динамо" рассказали, с чем связана победа над "Спартаком" в 28 туре РПЛ

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о победе над столичным "Спартаком" в 28 туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Динамо" Москва
— К матчу со "Спартаком". Команда прервала неудачную серию матчей с красно-белыми. С чем это связываете?

— С работой тренерского штаба и настроем наших футболистов. Мы действительно очень давно не обыгрывали "Спартак". Эта серия неприлично сильно затянулась. Тренерский штаб ударными темпами работал всю эту неделю. Огромное спасибо тренерам, которые сделали ряд изменений в игре и зарядили команду на победу.

Московское "Динамо" 11 мая на своем поле в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 принимало столичный "Спартак" и одержал победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 53 очка и обогнали красно-белых в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на четвёртое место.

Напомним, 1 мая "Динамо" рассталось с главным тренером Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца текущего сезона был назначен Ролан Гусев.

Источник: "РБ Спорт"

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