"Интерес к Сулейманову? Тимур является дагестанцем, а все игроки, которые как-то связаны с Дагестаном, у нас на карандаше. Естественно, к Тимуру Сулейманову у нас всегда был интерес. Но мы еще не вели официальных и даже неофициальных разговоров ни с клубом, ни с его представителем. Допускаю, что в будущем такие разговоры будут. В квалификации Тимура у нас сомнений нет", — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что махачкалинское "Динамо" вместе с калининградской "Балтикой" заинтересованы в услугах нападающего московского "Локомотива" Тимура Сулейманова. В текущем сезоне на его счету 38 официальных матчей, 7 голов, 2 голевые передачи, 8 жёлтых карточек.
Действующее соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 1,5 млн евро.
В махачкалинском "Динамо" подтвердили интерес к нападающему "Локомотива" Сулейманову
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов подтвердил интерес дагестанского клуба к нападающему московского "Локомотива" Тимуру Сулейманову.
Фото: ФК "Локомотив"