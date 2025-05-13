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Джурасович: я остаюсь в "Акроне" на следующий сезон

Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказался о своем будещем в тольяттинском клубе.
Фото: ФК "Акрон"
"Я не вел никаких дискуссий с другими клубами о своем будущем, ни с кем не разговаривал. Я действительно счастлив в "Акроне" и останусь в клубе, чтобы мы вместе добились еще более серьезных результатов", - цитирует Джурасовича "РБ Спорт".

Алекса Джурасович перешел в тольяттинский "Акрон" из сербского клуба "Спартак" Субботица летом 2024 года за 500 тысяч евро и заключил контракт до конца сезона-2027/2028.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за тольяттинцев во всех турнирах 31 матч и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

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