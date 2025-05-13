"В Сербии ничего не известно о возможном уходе Деяна Станковича из "Спартака" и его возвращении на родину. Это все слухи. Считаю, что сейчас назначение Станковича на пост главного тренера сборной Сербии маловероятно", - цитирует Цветковича "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что агент Деяна Станковича пообещал сербскому специалисту, что в ближайшее время специалист будет трудоустроен в национальную команду Сербии.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее серб работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 28-ми сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком.
В Сербии высказались о возможном назначении Станковича на пост главного тренера национальной команды
Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на аналогичную должность в национальной команде Сербии.
Фото: ФК "Спартак"