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Metaratings: "Оренбург" сохранит Владимира Слишковича на посту главного тренера

Владимир Слишкович продолжит работать в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, в "Оренбурге" довольны работой Владимира Слишковича и прогрессом команды на финишном этапе нынешнего сезона. Клуб планирует сохранить специалиста, даже если команда вылетит из РПЛ.

После 28-ми сыгранных туров "Оренбург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками и отстает от грозненского "Ахмата", который располагается на 14-й строчке, на 5 баллов.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Владимира Слишковича примет на своем поле "Краснодар", который лидирует в турнирной таблице, а в заключительном туре чемпионата России сыграет на выезде с казанским "Рубином".

Источник: Metaratings.

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