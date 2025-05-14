По информации источника, в "Оренбурге" довольны работой Владимира Слишковича и прогрессом команды на финишном этапе нынешнего сезона. Клуб планирует сохранить специалиста, даже если команда вылетит из РПЛ.
После 28-ми сыгранных туров "Оренбург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками и отстает от грозненского "Ахмата", который располагается на 14-й строчке, на 5 баллов.
В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Владимира Слишковича примет на своем поле "Краснодар", который лидирует в турнирной таблице, а в заключительном туре чемпионата России сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Оренбург" сохранит Владимира Слишковича на посту главного тренера
Владимир Слишкович продолжит работать в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"