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Петржела: даже если Семак выиграет чемпионат в этом сезоне, я бы его все равно уволил

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команде нужен новый наставник.
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю, что сделает руководство, но даже если Семак выиграет в этом сезоне, я бы его все равно уволил. Слишком долгий срок работы тренера в одном клубе - не всегда на пользу", - цитирует Петржелу "РИА Новости".

Сергей Семак стал главным тренером "Зенита" в 2018 году. Под его руководством команда из Санкт-Петербурга шесть раз подряд становилась чемпионом России, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз выигрывала Суперкубок страны.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего "Краснодара". До конца чемпионата командам осталось провести два тура.

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