"С Федей поддерживаем контакт и желаем ему удачи. Рады, что он заехал в гости, еще и на такой матч — знаковый, драматичный и успешный для ЦСКА. В беседе с Федей достиг с ним — пусть и в полушутку — договоренности: если вернется в Россию, то в ЦСКА. А то примеров было много: и Жирков, и Марио", - цитирует Бабаева Sport24.
ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.) и вышел в Суперфинал турнира. На этом матче присутствовал экс-игрок "армейцев" Федор Чалов.
Напомним, что Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. В текущем сезоне форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.
Бабаев: в беседе с Чаловым достиг с ним договоренности: если вернется в Россию, то в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о недавней беседе с Федором Чаловым.
Фото: ФК ПАОК