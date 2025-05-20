- Я не знаю, как все будет. Много примеров есть клубов, когда все было хорошо, а в конце все стало плохо. Один из примеров - "Тосно". Поэтому не хочется говорить об отрицательных моментах, но надеюсь, все будет хорошо.
По итогам 29 сыгранных туров подмосковные "Химки" набрали 29 очков и располагаются на одиннадцатой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За один тур до конца чемпионата команда Магомеда Адиева имеет отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон на два балла. В заключительном матче сезона соперником красно-черных станет московский "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
Джикия: есть много примеров клубов, когда все было хорошо, а в конце все стало плохо
Защитник "Химок" Георгий Джикия поделился мыслями о будущем подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"