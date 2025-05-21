- То же самое было и с нами, поскольку Артему в свое время говорили какие-то абсолютно банальные и даже где-то лицемерные вещи. В интервью Дзюба делал оговорку, что, поговори с ним кто-либо нормально в клубе, никакого интервью и не было бы. Очевидно, что в случае Тикнизяна произошло то же самое. К сожалению, здесь можно констатировать, что "Локомотив" не учится на своих ошибках.
Напомним, в минувший понедельник, 19 мая, по окончании московского дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги (2:2) защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян громко высказался о ситуации со своим игровым временем. Также футболист заявил о своем желании покинуть столичный клуб по окончании текущего сезона.
В этом сезоне игрок сборной Армении принял участие в 33 играх за красно-зеленых во всех турнирах. В весенней части чемпионата Тикнизян лишь один раз провел на поле все 90 минут.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Агент Дзюбы - о ситуации с Тикнизяном: "Локомотив" не учится на своих ошибках
Леонид Гольдман, представляющий интересы экс-нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, высказался о резонансном интервью защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"