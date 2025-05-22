"У "Крыльев" был сложный сезон и команда сложно его завершает. Нервотрепки было много и это не могло не сказаться на команде. А в последних матчах, мне кажется, сказывается то, что у половины команды нет контрактов. И какие бы боевитые футболисты ни были, какими бы нацеленными на результат они ни были, это сказывается. Они - люди. Понимают, что если травма, а контракта нет, то человек лишается возможности и себя реализовывать, и содержать семью", - приводит слова Азарова "РБ Спорт".
Самарские "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина в 29 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 30 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице. В заключительном туре волжане 24 мая на выезде сыграют против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Кроме того, "Крылья Советов" в текущем сезоне выбыли из Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ.
Дмитрий Азаров назвал причину неудач "Крыльев Советов" в последних матчах РПЛ
Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о выступлении в текущем сезоне самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"