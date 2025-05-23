"Краснодар" станет чемпионом, они выучили прошлогодний урок. Это принципиальный момент, команда не допустит, чтобы дома с "Динамо" терялись очки и упускалось золото. "Спартак" же в итоге обгонит "Динамо", потому что красно-белые обыграют "Химки". "Краснодар" будет первым, "Зенит" - вторым, ЦСКА - третьим, "Спартак" - четвертым, а "Динамо" - пятым", - сказал Гладилин "РБ Спорт".
Перед заключительным туром в Российской Премьер-Лиге лидирует "Краснодар" с 64 очками. На один балл от краснодарцев отстает "Зенит", а третью строчку делят ЦСКА и "Динамо". В последнем матче сезона "быки" сыграют дома с бело-голубыми", а петербуржцы примут у себя грозненский "Ахмат". В случае победы, "Краснодар" впервые в истории станет чемпионом России.
Гладилин: "Краснодар станет чемпионом, а "Динамо" будет пятым"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"