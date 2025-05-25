"Нет. Митрофанов в "Зенит" не возвращается. У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!" - заявили в пресс-службе клуба Metaratings.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов может вернуться на один из руководящих постов в "Зените". В случае назначения, новым главным тренером, якобы, мог стать Валерий Карпин, на сегодняшний день работающий со сборной Россией.
"Зенит" выступил с официальным ответом на информацию о приходе Митрофанова и Карпина
Пресс-служба "Зенита" опровергла слухи о возможном приходе в клуб Максима Митрофанова и Валерия Карпина.
Фото: ФК "Зенит"