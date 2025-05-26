"Максим работает над гимном. Музыка уже написана, но еще идет производственный процесс, связанный с аранжировкой, сведением. Само произведение готово, просто оно в технической доработке", - сообщил представитель Фадеева "РБ Спорт".
Напомним, что 1-го июня "Ростов" сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России, встреча состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В финале Пути РПЛ турнира команда Марко Николича одержала победу над петербургским "Зенитом", а ростовчане - над московским "Спартаком".
Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", который в Суперфинале сезона-2023/2024 одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Максим Фадеев написал гимн Кубка России
Представитель Максима Фадеева подтвердил, что музыкант написал гимн Кубка России.
Фото: РФС