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Максим Фадеев написал гимн Кубка России

Представитель Максима Фадеева подтвердил, что музыкант написал гимн Кубка России.
Фото: РФС
"Максим работает над гимном. Музыка уже написана, но еще идет производственный процесс, связанный с аранжировкой, сведением. Само произведение готово, просто оно в технической доработке", - сообщил представитель Фадеева "РБ Спорт".

Напомним, что 1-го июня "Ростов" сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России, встреча состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В финале Пути РПЛ турнира команда Марко Николича одержала победу над петербургским "Зенитом", а ростовчане - над московским "Спартаком".

Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", который в Суперфинале сезона-2023/2024 одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.

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