"Информация про конфликт — чушь. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой-то жесткий разговор там мог иметь место. Когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного. Смотрим на того, кто был соперником "Акрона" в этом матче и делаем выводы, откуда ноги растут. Как говорится, годы идут, а методы работы "Локомотива" не меняются. Могли хотя бы список каналов для вбросов обновить", - приводит слова Гольдмана "СЭ".
Ранее в телеграм-канале "ЭкСпорт Клипина" была опубликована информация, согласно которой Артём Дзюба во время матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Локомотивом" (1:4) оскорбился заменой, проведённой на 77 минуте встречи. В связи с этим нападающий не пожал руку главному тренеру "Акрона" Зауру Тедееву, а затем уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча. Более того, в перерыве матча форвард, якобы, сказал своим одноклубникам, что "они ничего не умеют".
Напомним, Артём Дзюба с февраля 2023 г. по май 2024 г. выступал в составе "Локомотива". После ухода из клуба футболист в интервью с критикой высказался о ряде сотрудников московского клуба.
Представитель Дзюбы отреагировал на информацию о конфликте форварда "Акрона" с командой
Леонид Гольдман, представитель форварда "Акрона" Артема Дзюбы, опроверг информацию о конфликте игрока с тольяттинской командой.
Фото: ФК "Акрон"