-Красно?белые в минувшем сезоне проиграли все что можно, но Станкович по факту еще не поработал. Его работа будет видна в следующем сезоне. Продление контракта до 2027 года — оптимальный вариант, - сказал Прудников "Матч ТВ".
Вчера, 25 мая, "Спартак" продлил контракт с сербским тренером до лета 2027 года.
Напомним, Деян Станкович присоединился к московскому "Спартаку" в мае 2024 года. В сезоне-2024/2025 красно-белые под руководством сербского специалиста заняли четвертое место в РПЛ.
Прудников - о Станковиче: продление контракта до 2027 года — оптимальный вариант
Экс-нападающий "Спартака" Александр Прудников прокомментировал отреагировал на подписание клубом нового контракта с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"