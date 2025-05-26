- Реально большие нагрузки каждый день на тренировках. При этом после тренировки могут поставить какую-нибудь штангу, и нужно приседать. Но, как видите, всё нормально и без травм, - сказал Самородов "Чемпионату".
Максим Самородов выступает за "Ахмат" с начала сезона-2024/2025. Нападающий перешел из "Актобе" за 1 миллион евро.
28 мая "Ахмат" сыграет первый переходной матч с "Уралом". Ответная встреча состоится 31 мая.
Самородов: на тренировках каждый день большие нагрузки
Нападающий "Ахмата" Максим Самородов рассказал о работе под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Ахмат"