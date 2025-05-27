"Крылья Советов" объявили об уходе Осинькина с поста главного тренера

"Крылья Советов" официально объявили об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Стороны решили не продлевать контракт, который заканчивается в мае, сообщает пресс-служба самарского клуба.



"Футбольный клуб "Крылья Советов" искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Тренер, Вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!" - говорится в телеграм-канале самарцев.



Осинькин работал с "Крыльями Советов" с июля 2020 года. Вместе с командой тренер выиграл Первую Лигу в сезоне-2020/21, также попали в финал Кубка России. Под его руководством команда провела 194 игры, одержав в них 85 побед.