Смольников: цель "Урала" - вернуться в Премьер-Лигу

Вице-президент "Урала" Игорь Смольников объявил о главной цели команды на сезон в преддверии стыковых матчей с "Ахматом" за право играть в РПЛ.

Фото: ФК "Урал"





" "Наша цель - вернуться в Премьер-Лигу. У нас есть два матча, и мы сфокусированы только на этом. Всё в наших руках. Да, будет тяжело, но мы дадим бой", - сказал Смольников "Матч ТВ" Урал " сыграет с "Ахматом" в стыковых матчах за участие в Российской Премьер-Лиге не следующий сезон. Игры пройдут 28 и 31 мая. Уральцы по итогам чемпионата Первой Лиги заняли четвертое место, "Ахмат" в РПЛ финишировал 14-м.