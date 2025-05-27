- Артигу рассматривают несколько клубов. Я считаю, что на сегодняшний день Артига – лучший тренер в России. Он в тяжелейших условиях оставил команду в РПЛ по спортивному принципу, - сказал Селюк "СЭ".
Испанский специалист Франк Артига руководил "Химками" с июня 2024-го по апрель 2025 года, затем был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды был назначен Магомед Адиев, который сумел сохранить прописку клуба в Российской Премьер-Лиге.
Селюк: на сегодняшний день Артига - лучший тренер в России
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил работу испанского тренера Франка Артиги.
Фото: "Чемпионат"