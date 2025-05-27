- Думаю, ЦСКА и Кубок России выиграет. Команда хорошо смотрится в 2025 году. Перспективы Николича? Вряд ли он куда-то уйдет после первого же сезона. Но в принципе Николич может тренировать европейские топ-клубы. Он себя здорово зарекомендовал, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Марко Николич возглавил "армейцев" летом 2024 года. ЦСКА под руководством сербского специалиста занял третье место в чемпионате, набрав 59 очков в 30 матчах.
Также красно-синие сыграют в Суперфинале Кубка России с "Ростовом". Встреча состоится 1 июня на стадионе "Лужники".
Мостовой: Николич может тренировать европейские топ-клубы
Фото: "Чемпионат"