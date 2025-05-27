По информации Карпова, Щетинин попал в сферу интересов «Локомотива» и «Динамо». Ориентировочная сумма потенциального трансфера оценивается в 3–4 миллиона евро.
В «Динамо» видят в хавбеке возможность усилить атаку на фоне возможного назначения Валерия Карпина. По информации источника, тренер высоко оценивает качества Щетинина и хотел бы видеть его в составе команды.
«Железножорожники», в свою очередь, рассматривают возвращение воспитанника в случае продажи Тикнизяна или Сильянова. Пока по обоим игрокам решений не принято.
На текущий момент шансы «Динамо» на подписание футболиста оцениваются выше, однако окончательная судьба трансфера станет ясна ближе к завершению лета.
Кирилл Щетинин выступает за Ростов с 2022 года, перейдя из Зенита-2 за 250 тысяч евро. С тех пор он провел 124 матча, в которых забил 9 голов и сделал 18 ассистов. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 2,8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
"Локомотив" и "Динамо" включились в борьбу за Щетинина
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин может сменить клуб этим летом — он интересен сразу двум московским командам.
Фото: ФК "Ростов"