"Можете скринить, в течение двух лет "Динамо" с Пивоваровым и Тюкавиным выиграет трофей. А дальше уже можно будет уходить красиво в Европу", - сказал Сафонов "Матч ТВ".
Тюкавин продлил соглашение с "Динамо" до 2030 года. В минувшем сезоне 22-летний форвард забил восемь голов и отдал три голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Сафонов: можете скринить, "Динамо" с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что московское "Динамо" выиграет трофей в течение ближайших двух лет после нового контракта Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Мск