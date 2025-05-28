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Сафонов: можете скринить, "Динамо" с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что московское "Динамо" выиграет трофей в течение ближайших двух лет после нового контракта Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Можете скринить, в течение двух лет "Динамо" с Пивоваровым и Тюкавиным выиграет трофей. А дальше уже можно будет уходить красиво в Европу", - сказал Сафонов "Матч ТВ".

Тюкавин продлил соглашение с "Динамо" до 2030 года. В минувшем сезоне 22-летний форвард забил восемь голов и отдал три голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

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