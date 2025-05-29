Источник: "Спартак" не планирует расставаться с Барко и готов улучшить условия его контракта

По информации СМИ, в московском "Спартаке" прорабатывают варианты по замене полузащитника Эсекьеля Барко на случай расставания с ним в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Спартак"





Ранее в СМИ появилась информация, что Эсекьель Барко, выступающий за "



Действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 млн евро.



Источник: При этом сообщается, что у красно-белых нет планов по продаже аргентинского хавбека. В московском клубе готовы к переговорам с футболистом об улучшении условий его контракта.Ранее в СМИ появилась информация, что Эсекьель Барко, выступающий за " Спартак " с июля 2024 года, заинтересован в переходе в бразильский "Фламенго". В текущем сезоне аргентинец в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, забил 14 голов, отдал 9 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек.Действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 млн евро.Источник: "Евро-Футбол.Ру"