"Спартак" поступает неправильно, обращаясь к агенту Кисляка напрямую. Сначала надо сделать предложение клубу, а уже потом разговаривать с игроком. Нельзя вообще с футболистами на такие темы разговаривать, футболисты принадлежат клубу.
Кисляка не отпустят из ЦСКА, а ему нет смысла менять клуб, он "армеец". Сейчас Кисляку надо закрепиться в ЦСКА и играть за них. Потенциал у него хороший, но не надо спешить", - приводит слова Тарханова Legalbet.
Полузащитник Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 32 официальных матчах, забил в ворота соперника 4 гола, отдал одноклубниками 1 голевую передачу, получил 7 жёлтых карточек.
Действующий контракт хавбека с "армейским" клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 4 млн евро.
Тарханов раскритиковал "Спартак" за попытку приобрести полузащитника ЦСКА Кисляка
Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию об общении спортивного директора "Спартака" Кахигао с агентом Кисляка на предмет его перехода в красно-белый клуб.
Фото: ФК "Урал"