"Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию. Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих — Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым — хорошие ребята, но с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезённых футболистов, искать новую форму игры — пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в сезоне-2024/25 под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 57 очков, которые позволили команде в итоговой турнирной таблице занять четвёртое место. В розыгрыше Кубка России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где они проиграли "Ростову" со счётом 1:2.
По завершении сезона "Спартак" объявил о продлении контракта со Станковичем: прошлое соглашение было рассчитано на срок до лета 2026 года, а новое - до лета 2027 года.
Орлов - о "Спартаке": вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих
Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о выступлении московского "Спартака" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"