"Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как "Краснодар", "Динамо", ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный", - сказал Энрике Sport24.
Луис Энрике перешел в "Зенит" из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно. Его трансфер оценивается в 33 млн евро. В составе петербургского клуба футболист провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Вместе с ним команда из Санкт-Петербурга финишировала в чемпионате на втором месте, пропустив вперед "Краснодар". "Спартак" закончил сезон в РПЛ на четвертой строчке.
Луис Энрике не назвал "Спартак" при перечислении конкурентов "Зенита" в РПЛ
Полузащитник "Зенита" Луис Энрике оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"