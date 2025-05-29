- Желание поработать в РПЛ? Не умею заглядывать в будущее. Если будут какие-то предложения, то я об этом подумаю. Много факторов: кто, что, когда, как, почему и зачем. Вопросов много, поэтому будущее не знаю — все размыто и неизвестно, - сказал Березуцкий Sport24.
На данный момент бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий является главным тренером азербайджанского "Сабаха". 31 мая состоится финал Кубка Азербайджана, в котором сыграет команда Василия Березуцкого против лидера чемпионата страны "Карабаха".
Березуцкий - о работе в РПЛ: если будут какие-то предложения, то я об этом подумаю
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о желании работать тренером в клубе РПЛ.
Фото: "Чемпионат"