"Семаку дают второй шанс, чтобы он исправился. Такое часто происходит. Уже по итогам следующего сезона будут смотреть, как он справился. Семак заслужил второй шанс, потому что он выиграл много чемпионств, всё знает и умеет. Не надо ничего менять, только если некоторых футболистов", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
29 мая пресс-служба петербургского "Зенита" сообщила, что по результатам заседания Совета директоров футбольного клуба было принято решение о сохранении на сезон-2025/26 тренерского штаба команды во главе с Сергеем Семаком. Напомним, 49-летний специалист занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с мая 2018 года.
Под его руководством "Зенит" за семь последних лет шесть раз становился чемпионом России, два раза - обладателем Кубка России и пять раз - обладателем Суперкубка России.
Булыкин: Семаку дают второй шанс в "Зените" - он его заслужил
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"