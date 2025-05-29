"Лучший игрок сезона — Джон Кордоба. Чтобы быть лучшим, необязательно забить больше всех, как те же Угальде или Даку. Всё-таки нападающие бывают разного калибра. Ты можешь забить 17 голов с пенальти и быть лучшим бомбардиром чемпионата, а можешь играть на команду. Кордоба внес большой вклад в чемпионство "Краснодара" в этом сезоне. Джон — лучший футболист сезона с большим отрывом", - приводит слова Гришина "Матч ТВ".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий в общей сложности принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 13 голов, отдал 7 голевых передач, получил 10 жёлтых карточек (одну из них - второй раз в матче) и 1 прямую красную карточку.
Действующий контракт колумбийца с краснодарским клубом рассчитан на срок до лета 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 14 млн евро.
"Необязательно забить больше всех". Гришин назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"