"Мы же не можем не считаться с тем, что футбол сегодня — это и профессиональный спорт, и бизнес. Это две вещи, которые и определяют его развитие. Если будет адекватное предложение по цене, а футболист будет иметь желание уйти, мы его отпустим, конечно", - цитирует Гаджиева "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 2 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Пальцев дебютировал за сборную России в сентябре 2024 года и провел за национальную команду два матча.
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинское "Динамо" заняло 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 29 баллов.
"Мы его отпустим, конечно". Президент махачкалинского "Динамо" - о возможном уходе Пальцева
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном уходе из клуба Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала