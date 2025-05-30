"Осипенко лучше перейти в "Краснодар", "Зенит" или "Динамо"? Про "Зенит" трудно сказать, у "Зенита" возможностей много, игроков много. Даже основные игроки, лидеры своих команд, переходя в питерский клуб, растворяются. В "Зенит" ему не нужен переход. В "Краснодар" и "Динамо" — да, вполне возможно там играть", - цитирует Дьякова Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко в летнее трансферное окно может перейти в московское "Динамо" за 1,5 миллионов евро.
В сезоне-2024/2025 Максим Осипенко провел за южан во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 5 миллионов евро, контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до лета 2027 года. На счету Осипенко 13 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
Дьяков: Осипенко может заиграть в "Динамо" или "Краснодаре"
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков порассуждал о будущем защитника "Ростова" Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"