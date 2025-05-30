- На тему медиафутбола Леонид Викторович кокетничает, отвечая: "Не-не-не, ни в коем случае". А сам выбирает в вечер понедельника поехать к Терлецкому обсуждать медиафутбол. Верю ли, что Слуцкий окажется в медиалиге? Конечно, окажется, - сказал Мусагалиев "СЭ".
На данный момент Леонид Слуцкий является главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Российский специалист возглавляет команду с декабря 2023 года. Под руководством Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" дважды выиграл Суперкубок Китая, а по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата Китая.
Азамат Мусагалиев: верю ли, что Слуцкий окажется в медиалиге? Конечно, окажется
Шоумен и президент медийной футбольной команды "10" Азамат Мусагалиев высказался о будущем Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"