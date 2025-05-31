"Впервые слышу о возможном переходе Константина в "Рубин". Сейчас никакой информации о Косте у меня нет, ничего не знаю. Поэтому сказать точно не могу", - цитирует Коба Марадишвили "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что казанский "Рубин" заинтересован в услугах опорного полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили. Отмечалось, что стороны обсуждают варианты как аренды, так и полноценной продажи футболиста.
Этот сезон Марадишвили провел в аренде в "Пари НН". Из-за различных травм 25-летний игрок принял участие всего в двух матчах РПЛ, провел на поле 72 минуты и не отметился голевыми действиями.
Отец Марадишвили прокомментировал слухи о возможном переходе сына в "Рубин"
Коба Марадишвили, отец хавбека "Локомотива" Константина Марадишвили, отреагировал на информацию о возможном трансфере в "Рубин".
Фото: ФК "Локомотив"