- Все, кто должен был быть готов, готовы. Все по плану. Не готовы только Мохеби, Миронов и Эль?Аскалани. Они точно не сыграют, - сказал Альба "РБ Спорт".
Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Альба - о составе "Ростова" на Суперфинал: все, кто должен был быть готов, готовы
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба поделился информацией об игроках, которые пропустят Суперфинал Кубка России с ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"