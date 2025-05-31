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Альба - о составе "Ростова" на Суперфинал: все, кто должен был быть готов, готовы

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба поделился информацией об игроках, которые пропустят Суперфинал Кубка России с ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
- Все, кто должен был быть готов, готовы. Все по плану. Не готовы только Мохеби, Миронов и Эль?Аскалани. Они точно не сыграют, - сказал Альба "РБ Спорт".

Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.

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