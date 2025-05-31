- Давайте дождемся, что будет с командой. Хотелось бы, чтобы этот прекрасный город и стадион имели прописку в РПЛ. Сейчас подъем футбола, народ все больше приходит на матчи. Что касается моей судьбы, давайте на холодную голову будем это решать.
Сегодня, 31 мая, состоялся ответный стыковой матч между "Пари НН" и "Сочи" за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/2026. Игра проходила на арене "Нижний Новгород" и завершилась победой гостей со счетом 1:3. Таким образом сочинцы по сумме двух встреч оказалась впереди - 4:3 и завоевала путевку в высший российский дивизион по итогам этого сезона.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: что касается моей судьбы, давайте на холодную голову будем это решать
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко прокомментировал свое будущее в нижегородском клубе.
Фото: ФК "Пари НН"