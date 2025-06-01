"Слава Тороп подписал новый долгосрочный контракт с клубом. До 2030 года, по-моему. Он наше настоящее и наше будущее. Он правильный парень", - цитирует Николича "Матч ТВ".
21-летний голкипер Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. Нынешний контракт игрока был рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 11 матчах за "армейцев" в Кубке России, в которых пропустил 5 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Также на его счету два "сухих" матча в российской Премьер-лиге.
Николич сообщил, что Тороп продлил контракт с ЦСКА до 2030 года
Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что вратарь Владислав Тороп заключил с клубом новое соглашение.
Фото: ПФК ЦСКА