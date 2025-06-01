- Игроки выложились по полной. У наших ворот не было множества моментов. В атаке мы не доставляли много неудобств. В первом тайме что-то работало, были комбинации. Во втором тайме появилась усталость, мы доходили до ворот соперника реже. Пенальти — это не наше решение. Это то, как заканчиваются такие матчи.
В воскресенье, 1 июня, состоялся матч между "Ростовом" и столичным ЦСКА в Суперфинале Кубка России. Игра проходила в Москве на стадионе "Лужники", и в основное время завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее были "армейцы" - 4:3.
Напомним, по итогам минувшего сезона команда Джонатана Альбы финишировала в середине турнирной таблицы российской Премьер-лиги, заняв восьмую строчку. Ростовчане набрали 39 очков в 30 турах.
Источник: "Матч ТВ"
Альба: пенальти - это не наше решение. Это то, как заканчиваются такие матчи
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба подвел итоги матча в Суперфинале Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 - по пенальти).
Фото: ФК "Ростов"