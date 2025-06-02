Дивеев: "Зенит" усилился, а мы их дома обыграли - пусть у них кто угодно приезжает

"Какая разница, кто как усиливается? "Зенит" усилился, а мы их дома обыграли. И что? Я всегда открыто говорю — пускай они все покупают новых игроков, но мы в свой футбол играем, у нас свои футболисты! Пусть у них кто угодно приезжает", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".
Вчера, 1 июня, ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в Суперфинале Кубка России со счетом 0:0 (4:3 - пен.). По итогам минувшего сезона команда Марко Николича стала бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 59 баллов.
Напомним, что по итогам сезона "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, ранее на протяжении шести лет кряду бессменным чемпионом страны был петербургский "Зенит", который в мае отпраздновал сто лет со дня основания клуба.