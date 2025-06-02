"Хочу ли я, чтобы Пьянич остался в ЦСКА? Да, я скажу да. Зависит не от меня, но я бы хотел", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2024 года и заключил контракт на один год с возможностью продления на один сезон.
В сезоне-2024/2025 босниец провел за "армейцев" во всех турнирах 25 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Дивеев: хочу, чтобы Пьянич остался в ЦСКА
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выразил надежду на то, что Миралем Пьянич продолжит карьеру в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА