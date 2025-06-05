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"Его команды играют в ужасный футбол". Попов назвал Гончаренко одним из худших тренеров РПЛ

Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов высказался о главном тренере нижегородского "Пари НН" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
"Гончаренко — один из худших тренеров РПЛ. Ему нужно отдохнуть. Его команды играют в ужасный и несовременный футбол. Матчи его команды было смотреть тяжело — это и "Пари НН", и "Урал". Сейчас его команда по результатам вылетела второй год подряд, что стало квинтэссенцией его тренерской деятельности. Я надеюсь, что он не возьмётся сразу за новую работу", — приводит слова Попова Legalbet.

Виктор Гончаренко 9 октября 2024 года был назначен на пост главного тренера нижегородского "Пари НН". Под его руководством команда по итогам сезона-2024/25 в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 27 очков, что позволило занять тринадцатое место в итоговой турнирной таблице.

В стыковых матчах "Пари НН" встретилось с футбольным клубом "Сочи", который одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счётом 4:3. Тем не менее, нижегородцы следующий сезон, скорее всего, проведут в РПЛ, поскольку процедуру лицензирования не прошли подмосковные "Химки".

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