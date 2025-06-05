"Был вариант в Суперлиге прошлой зимой. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не было свободного заявочного места. Им нужно было отцепить одного футболиста. Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалосб. Мы и сейчас общаемся в том числе с зарубежными клубами, из той же Турции. Но мыслей уходить из "Динамо" у нас нет", — заявил Бобырь
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" готово расстаться с вингером Денисом Макаровым, который в минувшем розыгрыше РПЛ забил один гол в 11 матчах. Интерес к футболисту, по данным СМИ, проявляет ряд клубов чемпионата России. По слухам, в услугах Макарова заинтересованы "Торпедо", "Сочи" и "Крылья Советов".
Денис Макаров выступает за бело-голубых с лета 2021 года. За его переход столичный клуб заплатил казанскому "Рубину" 7.5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Агент Макарова: мы общаемся с зарубежными клубами, но мыслей об уходе из "Динамо" нет
Алексей Бобырь, агент полузащитника "Динамо" Дениса Макарова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны зарубежных команд.
Фото: официальный сайт "Динамо"