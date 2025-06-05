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Радимов: не может один Барко весь "Спартак" на себе тащить, мы за уши притягивали, как Умяров прогрессирует

Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался об амбициях московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Если хочешь, чтобы у тебя на всех позициях были хорошие игроки, и ты боролся за что-то, то должны быть усиления. Потому что не может один Барко на себе всю команду тащить. Мы весь сезон притягивали за уши, как Умяров прогрессирует, но Умяров не дотягивает до уровня сборной. Почему тогда Карпин его не вызывает? Прибавил бы - давно был бы в сборной", - заявил Радимов.

Московский "Спартак" завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 57 набранных очков в 30 турах Премьер-лиги. Отставание от занявшего первое место "Краснодара" составило 10 очков. Аргентинец Эсекьель Барко перебрался в "Спартак" из "Ривер Плейт" перед стартом сезона. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Барко провёл 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 14 голов и девять раз результативно ассистировал партнёрам. Полузащитник Наиль Умяров появился на поле в 34 встречах. На счету 24-летнего опорника три забитых мяча.

Источник: "РБ Спорт"

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