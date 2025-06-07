"Мне показалось, что судейство было необъективным. Но про предвзятость не могу сказать. Это пускай разбираются другие органы. Хорошо, что ЭСК признал ошибку, это показывает, что я ничего не придумал. Из-за этого гола мы потеряли место в РПЛ. Никогда не думал, что ведущие судьи могут так себя вести. Это ведь не только мое мнение, но и тех многих людей, которые ко мне подходили. Они говорили, что у нас даже в 90-е годы так не судили", - сказал Иванов "РБ Спорт".
"Урал" в переходных матчах за право участия в РПЛ играл с "Ахматом", в которых не смог добиться повышения из Первой Лиги. Грозненская команда победила по сумме двух встреч с общим счетом 3:2. Первая игра в Екатеринбурге закончилась победой уральцев 2:1. В ответном матче "Урал" забил на 12-й минуте, но судья Сергей Иванов отменил взятие ворот, после чего грозненцы отличились дважды и сохранили прописку в Премьер-Лиге. ЭКС РФС признала решение по отмене гола уральцев ошибочным.
Президент "Урала" Иванов отреагировал на признание ошибки судьи в матче с "Ахматом"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о решении ЭСК РФС, признавшей ошибку судей в переходном матче уральцев с "Ахматом".
Фото: ФК "Урал"