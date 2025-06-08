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В агентстве назвали условие для перехода Жерсона из "Фламенго" в "Зенит"

Представитель агентства Carlos Leite Sports, которое работает с полузащитником "Фламенго" Жерсоном, прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку.
Фото: IMAGO
"Интерес из России действительно есть, если кто-то захочет выкупить Жерсона, то должен будет выплатить единовременную сумму отступных, иначе переход куда-либо невозможен", - приводит слова представителя агентства "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности петербургского "Зенита" в услугах центрального полузащитника бразильского "Фламенго" Жерсона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан на срок до 31 декабря 2030 года.

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