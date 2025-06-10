«Сложно комментировать матч. Скажу, что эта игра существенно отличается от прошлогодней.
Я не знаю, есть ли какой-то комплекс перед Россией. Не согласен с этим. Все игры разные и отличаются. Сегодня мы крупно уступили. Но счёт, на мой взгляд, не отражал происходящее на поле. Мы слишком легко дали забить мячи.
Сегодня мы учились и получили много информации. Думаю, мы хорошо соперничали и показали неплохой футбол. И получили много информации. Я увидел, как мои футболисты действуют против сильного соперника», - цитирует Алоса «Чемпионат».
Напомним, что сборная России провела два товарищеских матча в июне. Шестого числа подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Нигерией - 1:1, а 10-го разгромили Беларусь со счетом 4:1.
Тренер сборной Беларуси высказался после матча с Россией
Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос поделился мнением после товарищеского матча с Россией (1:4).
Фото: сборная Белоруссии